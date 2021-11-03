Мозес: "Спартак" сделал выводы из глупых ошибок в первом матче с "Лестером"

ТАСС, 3 ноября. "Спартак" сделал выводы из ошибок, допущенных в первом матче с "Лестером", и изменит игру во второй игре Лиги Европы против английской команды. Об этом на онлайн-конференции рассказал полузащитник красно-белых Виктор Мозес.

Встреча пройдет 4 ноября в Англии и начнется в 23:00 мск. 20 октября "Спартак" на своем поле проиграл "Лестеру" со счетом 3:4 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

"Игра, конечно, будет нелегкой, мы знаем, чего ожидать, - сказал Мозес. - В прошлом матче мы вели в два мяча, но проиграли 3:4, в этот раз мы будем играть с другой стратегией - играть сообща, всей командой. Мы надеемся на лучший результат. Мы извлекли уроки из первого матча, ждем завтрашней встречи. Мы верим в свои силы, в своего тренера, понимаем, как играть, чтобы получить удовлетворительный результат", - сказал Мозес.

"Лестер" будет играть дома, для них это преимущество. Но у нас в команде есть хорошие игроки. Мы извлекли уроки из глупых ошибок, которые допустили в прошлом матче с "Лестером". Надеемся на лучший результат", - добавил Мозес.

После трех туров "Спартак" занимает четвертое место в группе С, набрав 3 очка. "Лестер" с 4 очками располагается на третьей позиции. Польская "Легия" (6) и итальянский "Наполи" (4) занимают первое и второе места соответственно.