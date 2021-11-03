Витория рассказал о встрече с болельщиками "Спартака"

ТАСС, 3 ноября. Встреча футболистов и главного тренера московского "Спартака" Руя Витории с болельщиками клуба в целом прошла позитивно. Об этом на онлайн-конференции рассказал Витория.

В матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" на выезде разгромно проиграл лидирующему в таблице петербургскому "Зениту" (1:7), потерпев крупнейшее поражение в чемпионате страны в своей истории. После этого представители фанатских объединений красно-белых провели встречу с игроками и главным тренером.

"Не могу сказать, что встреча была негативной, - сказал Витория. - Болельщики высказали свои пожелания. Могли быть и более сложные вопросы. Мы высказали свою позицию. Я бы сказал, что в целом встреча прошла позитивно".

После 13 матчей "Спартак" с 18 очками располагается на девятом месте в таблице чемпионата России.