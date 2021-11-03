Витория: футболист "Спартака" Умяров может сыграть в матче с "Лестером"

ТАСС, 3 ноября. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Наиль Умяров может принять участие в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против английского "Лестера". Об этом на онлайн-конференции сообщил главный тренер красно-белых Руй Витория.

В четверг "Спартак" на выезде сыграет против "Лестера". Встреча пройдет в Англии и начнется в 23:00 мск. Умяров получил травму 12 октября в матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы против сборной Литвы.

"Неизвестно, сыграет ли Умяров, ведь он не тренировался около 15 дней, - сказал Витория. - До травмы он показывал хорошую игру, это очень важный для нас футболист. Может быть, завтра останется на скамейке запасных, может быть, сможет сыграть. Примем решение по нему завтра".

Умярову 21 год, он выступает за "Спартак" с января 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

После трех туров "Спартак" занимает четвертое место в группе С, набрав 3 очка. "Лестер" с 4 очками располагается на третьей позиции. Польская "Легия" (6) и итальянский "Наполи" (4) занимают первое и второе места соответственно.