Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Шахтером" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 3 ноября. Испанский футбольный клуб "Реал" со счетом 2:1 обыграл украинский "Шахтер" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В составе "Реала" дважды отличился нападающий Карим Бензема (14, 61-я минуты). В составе гостей мяч забил Фернандо (39).

"Реал" стал первым клубом, достигшим отметки в 1000 голов в Лиге чемпионов. В активе Бензема теперь 63 гола в турнире в составе мадридской команды, больше за клуб в главном еврокубке забивали только Рауль (66) и Криштиану Роналду (105).

"Реал" с 9 очками в четырех матчах возглавляет турнирную таблицу группы D, далее идут молдавский "Шериф" (6), итальянский "Интер" (4) и "Шахтер" (1).

В следующем туре "Реал" 24 ноября на выезде встретится с "Шерифом", "Шахтер" в тот же день сыграет в гостях с "Интером".