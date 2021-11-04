Молдавский "Шериф" проиграл "Интеру" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 4 ноября. Молдавский "Шериф" на своем поле уступил итальянскому "Интеру" со счетом 1:3 в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

В составе "Интера" забитыми мячами отметились Марцело Брозович (54-я минута), Милан Шкриньяр (66) и Алексис Санчес (82). У "Шерифа" отличился Адама Траоре (90+2).

"Шериф" после двух побед на старте группового этапа над "Шахтером" (2:0) и мадридским "Реалом" (2:1) потерпел второе поражение от "Интера" подряд. В другом матче группы D "Реал" со счетом 2:1 обыграл "Шахтер", испанский клуб с девятью очками занимает первое место в турнирной таблице. "Интер" поднялся на вторую строчку (7), далее идут "Шериф" (6) и "Шахтер" (1).

В следующем туре "Реал" 24 ноября на выезде встретится с "Шерифом", "Шахтер" в тот же день сыграет в гостях с "Интером".

В группе А французский "Пари Сен-Жермен" без травмированного Лионеля Месси на выезде сыграл вничью с германским "Лейпцигом" со счетом 2:2, а английский "Манчестер "Сити" победил бельгийский "Брюгге" (4:1). "Лейпциг" потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, команда из Германии набрала одно очко и занимает последнее место в таблице. Лидирует "Манчестер Сити" (9), далее следуют ПСЖ (8) и "Брюгге" (4).