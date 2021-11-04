Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже

ТАСС, 4 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Белоруссии Илью Ивашко в матче второго круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева, выступающего на турнире под вторым номером посева. В третьем круге россиянин сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который во втором круге нанес поражение чемпиону турнира в Санкт-Петербурге хорвату Марину Чиличу (6:2, 6:4).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Ивашко 27 лет, он занимает 46-е место мирового рейтинга и имеет в активе один титул под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема не проходил дальше четвертого круга.

Турнир в Париже завершится 7 ноября, призовой фонд составляет €3 млн. Медведев является действующим чемпионом соревнований.