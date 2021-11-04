Роналду, Дибала и Левандовский претендуют на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

ТАСС, 4 ноября. Нападающие итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала, английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, германской "Баварии" Роберт Левандовский и полузащитник португальского "Спортинга" Педро Гонсалвеш номинированы на приз лучшему игроку четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Дибала отметился дублем и результативной передачей в домашнем матче против петербургского "Зенита" (4:2), Роналду забил два мяча в ворота итальянской "Аталанты" (2:2), на счету Гонсалвеша два гола в игре с турецким "Бешикташем" (4:0), Левандовский оформил хет-трик в матче против португальской "Бенфики" (5:2).

Первый гол Роналду в ворота "Аталанты" и второй мяч Левандовского в игре против "Бенфики" также номинированы на звание лучшего в четвертом туре. Помимо них, на приз претендуют мячи нападающих испанского "Реала" Карима Бензема в матче против украинского "Шахтера" (2:1) и германского "Вольфсбурга" Лукаса Нмечи в игре с австрийским "Зальцбургом" (2:1).

На групповом этапе Лиги чемпионов 32 команды распределены на восемь квартетов, в 1/8 финала выйдут лучшие две команды. На данный момент в плей-офф прошли "Ювентус", "Бавария", английский "Ливерпуль" и нидерландский "Аякс". Клубы, занявшие третьи места, сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Финал турнира пройдет 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.