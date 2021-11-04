"Каролина" одержала девятую победу подряд в НХЛ. Свечников отдал две голевые передачи

ТАСС, 4 ноября. "Каролина" в гостях со счетом 4:3 обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Дерек Степан (7-я минута), Сет Джарвис (33), Йеспер Фаст (41), Мартин Нечас (44). У "Чикаго" шайбы забросили Алекс Дебринкэт (2, 29), Патрик Кейн (23).

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами, он набрал 13 очков (семь голов + шесть передач) в девяти матчах текущего сезона.

"Каролина" одержала победу во всех девяти матчах сезона, это четвертый подобный случай в истории НХЛ. В сезоне-1993/94 "Торонто" стартовал с десяти побед подряд, в 2006 году это достижение повторил "Баффало". "Монреаль" выиграл девять матчей на старте сезона-2015/16.

"Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в активе 18 очков. "Чикаго" идет на предпоследней, седьмой строчке в Центральном дивизионе, набрав четыре очка за 11 игр.

Следующий матч "Каролина" проведет в гостях против "Флориды" 6 ноября, "Чикаго" в тот же день на выезде сыграет с "Виннипегом".