"Сент-Луис" уступил "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ. Тарасенко отличился в седьмой игре подряд

ТАСС, 4 ноября. "Сент-Луис" в серии буллитов проиграл "Лос-Анджелесу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2. У "Сент-Луиса" шайбы забросили Брэйден Шенн (27-я минута), Тори Крюг (60). В составе "Лос-Анджелеса" отличились Артур Калиев (47), Адриан Кемпе (53).
Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи, россиянин отметился результативными действиями в седьмой игре подряд, всего в восьми матчах текущего сезона форвард набрал 11 очков (четыре гола + семь передач). Его одноклубники Павел Бучневич, Клим Костин, Иван Барбашев не сумели отличиться.
Kings miss a wide-open net, Torey Krug scores.— St. Louis Blues (@StLouisBlues) November 4, 2021
That's hockey. #stlblues pic.twitter.com/WqwoJiGf0V
"Сент-Луис" занимает первое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 13 очков в восьми играх. На счету "Лос-Анджелеса" девять очков за десять матчей, клуб идет пятым в Тихоокеанском дивизионе.
Следующий матч "Сент-Луис" проведет 5 ноября в гостях против "Сан-Хосе", "Лос-Анджелес" 6 ноября примет "Нью-Джерси".