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Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Ханю пропустит этап Гран-при по фигурному катанию в Японии

Спортсмен не сможет выступить из-за повреждения связок правой лодыжки
Юдзуру Ханю EPA-EFE/Jessica Gow SWEDEN OUT
Описание
Юдзуру Ханю
© EPA-EFE/Jessica Gow SWEDEN OUT

ТАСС, 4 ноября. Двукратный победитель Олимпийских игр по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю пропустит этап серии Гран-при в Токио из-за повреждения связок правой лодыжки. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Этап серии Гран-при в Токио пройдет с 12 по 14 ноября.

"Я очень разочарован тем, что получил травму, - сказал Ханю. - Я сделаю все возможное, чтобы быстрее восстановиться и вернуться к выступлениям".

Ханю 26 лет, он является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). На его счету две победы на чемпионатах мира. Японец является первым в истории фигуристом, который смог исполнить четверной риттбергер. Также Ханю - мировой рекордсмен по баллам за короткую программу (111,82).

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