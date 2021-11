СМИ: тренер трех олимпийских чемпионов по легкой атлетике обвинен в домогательствах

ТАСС, 4 ноября. Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport) проведет расследование в отношении американского тренера по легкой атлетике Раны Райдера, который обвиняется в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает газета The Guardian.

По информации источника, центр безопасности спорта получил многочисленные жалобы на Райдера, касающиеся домогательств со стороны тренера. Федерация легкой атлетики Великобритании порекомендовала бегунам Адаму Джемили и Дэрил Нейте, тренирующимся под руководством Рейдера, прекратить любые контакты со специалистом, в противном случае их лишат финансирования. Аналогичные рекомендации были отправлены всем британским атлетам, которые рассматривали возможность переезда в США, чтобы тренироваться под руководством Райдера.

Адвокат Райдера Райан Стивенс заявил, что обвинения в адрес тренера являются необоснованными и бездоказательными. "Центр безопасности спорта не направил Ране уведомление о предъявленных обвинениях. Подозрительные сроки и мотивы, о которых говорится в жалобах, являются безосновательной атакой на репутацию Райдера. Они должны быть исследованы и проверены", - приводит слова Стивенса The Guardian.

Райдеру 51 год, он является тренером канадского спринтера Андре Де Грасса, который стал олимпийским чемпионом в беге на 200 м на Играх в Токио. Также Рейдер тренировал американцев Кристиана Тейлора, который завоевал золото Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в тройном прыжке, а также Тиану Бартолетту, побеждавшую на Олимпийских играх 2016 года в прыжках в длину и эстафете 4x100 м. С 2012 по 2014 год он сотрудничал с федерацией легкой атлетики Великобритании.