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Футбол в России

Шварц: футболист "Динамо" Захарян не участвует в тренировках из-за травмы

Главный тренер бело-голубых затруднился назвать сроки восстановления полузащитника
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц Михаил Терещенко/ТАСС
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Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян не участвует в командных тренировках из-за мышечной травмы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

Ранее Захарян попал в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команд Кипра и Хорватии. В субботу "Динамо" на своем поле сыграет с "Краснодаром" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"У Захаряна была мышечная травма, - сказал Шварц. - Он не принимает участие в командных тренировках. Насколько быстро пройдет его восстановление, пока не можем сказать. Он в любом случае пропустил бы матч, так как у него перебор желтых карточек", - сказал Шварц.

"Мы не сможем рассчитывать на [Даниила] Лесового и [Диего] Лаксальта, которые продолжают восстановление от травм. Из-за перебора желтых карточек встречу пропустит [Даниил] Фомин. Под вопросом участие Николы Моро, он пока занимается индивидуально", - добавил Шварц.

"Динамо" с 23 очками после 13 игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" располагается на шестой позиции, набрав 21 очко.

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