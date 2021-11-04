Надаль впервые выйдет на корт после травмы в середине декабря на выставочном турнире в ОАЭ

ТАСС, 4 ноября. Испанский теннисист Рафаэль Надаль примет участие в выставочном турнире, который пройдет с 16 по 18 декабря в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В августе Надаль объявил о том, что досрочно завершает сезон 2021 года из-за травмы ноги. Испанец не принимал участия в Уимблдоне и Открытом чемпионате США, а также в Олимпийских играх в Токио.

"Абу-Даби - особенное место для меня, место, где я бывал много раз и где неоднократно начинал свои сезоны. С тех пор, как я впервые приехал сюда, я получил большую поддержку от болельщиков, и я уверен, что атмосфера будет особенной, как всегда", - сказал Надаль.

В турнире также примут участие норвежец Каспер Рууд, австриец Доминик Тим и канадец Денис Шаповалов. У женщин сыграют победительница Открытого чемпионата США 2021 года британка Эмма Радукану и олимпийская чемпионка Токио швейцарка Белинда Бенчич. Имена других участников будут объявлены позднее.

Надалю 35 лет. Он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, на его счету 88 побед на турнирах под эгидой организации. Также испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Надаль - один из восьми теннисистов, сумевших победить на всех турнирах Большого шлема хотя бы один раз. В 2019 году Надаль победил на выставочном турнире в Абу-Даби, в 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.