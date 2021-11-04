Россиянин Ушаков выступит на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Баку

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2012 года Дмитрий Ушаков вошел в состав сборной России по прыжкам на батуте для выступления на предстоящем мировом первенстве в Баку. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Главным тренером национальной команды является Алексей Рыжков.

"Индивидуальные прыжки у мужчин - Дмитрий Ушаков, Никита Федоренко, Михаил Мельник и Кирилл Пантелеев. У девушек - Ульяна Назыкова, Ирина Кундиус, Мария Михайлова и Яна Лебедева", - сказал Макаров.

На Олимпийских играх в Токио российские батутисты не смогли завоевать медали. Ушаков занял пятое место, Андрей Юдин стал шестым. Сусана Кочесок показала седьмой результат в финале женского турнира, а Лебедева не смогла пробиться в заключительный этап соревнований, заняв 11-е место в квалификации.

Ушакову 33 года, на Олимпийских играх в Пекине он занял шестое место. На Олимпиаде-2012 россиянин завоевал серебряную награду, на Играх в Рио-де-Жанейро он стал пятым. В активе Ушакова девять медалей чемпионатов мира, из которых две - золотые.

Чемпионат мира пройдет в столице Азербайджана с 18 по 21 ноября. В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Российские батутисты на мировом первенстве в Баку будут выступать под флагом Федерации спортивной гимнастики России.