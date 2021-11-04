Шварц: "Динамо" следует сыграть агрессивно и компактно в матче с "Краснодаром"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Футболистам московского "Динамо" нужно сыграть агрессивно и компактно в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

Матч пройдет 6 ноября в Москве, встреча начнется в 16:30 мск.

"В субботу наш ждет качественный соперник, - сказал Шварц. - Мы знаем, что "Краснодар" очень хорошо играет в атаке, у них есть техничные футболисты, игроки хорошо находят свободные зоны. Нам нужно сыграть агрессивно и компактно, при отборе мяча быстро выходить в контратаки, постараться это сделать с высокой точностью передач".

Шварц прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Бетсити - Кубка России, по итогам которой "Динамо" на своем поле примет "Нижний Новгород", встреча пройдет в начале марта 2022 года. "Конечно, мы следили за жеребьевкой, мы очень рады, что у нас есть возможность сыграть дома, - отметил Шварц. - Для нас этот факт является важным. Если говорить о целях в кубке, то мы планируем достичь максимальных высот в турнире. Но игра с "Нижним Новгородом" довольно не скоро состоится, плотно займемся подготовкой в феврале".