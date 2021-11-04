Тренер минского "Динамо" Вудкрофт пропустит две игры КХЛ из-за недомогания

ТАСС, 4 ноября. Главный тренер минского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Крэйг Вудкрофт не примет участия в предстоящих матчах регулярного чемпионата с нижегородским "Торпедо" и московским "Спартаком" из-за недомогания. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исполнять обязанности главного тренера в предстоящих встречах будет Павел Перепихин. Матч с "Торпедо" пройдет в четверг в Нижнем Новгороде, со "Спартаком" минчане сыграют в Москве в субботу.

"Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт 3 ноября прошел тестирование на коронавирус и получил отрицательный результат. Однако из-за недомогания он и Андрей Мезин пропустят две ближайшие игры", - сказано в заявлении.

После 24 игр минчане располагаются на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции с 30 очками в активе.