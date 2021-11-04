Сектор стадиона "Зенита" закрыли на один матч за нарушение регламента

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил допуск зрителей на сектор D102 "Газпром Арены" на домашний матч петербургского "Зенита" с "Нижним Новгородом" из-за нарушения болельщиками дисциплинарного регламента. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Нарушения касаются домашней игры "Зенита" с московским "Динамо" (4:1), прошедшей 29 октября в рамках 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента и пунктом 34 приложения №1 за скандирование зрителями ненормативной лексики - оштрафовать "Зенит" на 80 000 рублей и запретить допуск зрителей на сектор D102 стадиона "Газпром Арена" на ближайший домашний матч 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с ФК "Нижний Новгород", - сказано в заявлении.

За аналогичное нарушение по итогам матча с "Ростовом" наказан московский "Спартак". КДК РФС условно запретил допуск зрителей на секторы B103 и B104 "Открытие Банк Арены" на домашнюю игру красно-белых с "Локомотивом" 7 ноября. Для "Спартака" установлен испытательный срок до конца сезона-2021/22.

После 13 туров "Зенит" с 29 очками в активе лидирует в турнирной таблице РПЛ. "Спартак", на счету которого 18 очков, занимает девятое место.