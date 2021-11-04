Тестовые матчи перед чемпионатом мира по волейболу пройдут в июле в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/ Дворец игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге проведет тестовые матчи в середине июля 2022 года в преддверии чемпионата мира по волейболу. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета турнира Роман Станиславов в ходе инспекционного визита в Екатеринбурге.

"Мы сейчас обсудили, постараемся организовать где-то в середине июля тестовые мероприятия [на арене]. Стиву (Стивену Таттону, техническому директору Международной федерации волейбола - прим. ТАСС) очень понравился город, он пообещал, что в средине июля приедет еще раз сюда, чтобы окончательно утвердить все изменения, которые будут на арене", - сказал Станиславов.

По словам генерального директора оргкомитета турнира, ДИВС еще не готов окончательно к проведению соревнований, но перед Свердловской областью поставлены задачи, которые реально выполнить в срок. Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев сообщал, что Дворец будет капитально отремонтирован перед соревнованиями.

Заместитель министра физической культуры и спорта области Андрей Зяблицев сообщил, что на площадке уже реконструировано фойе первого этажа одного из блоков и отремонтирована крыша. Также планируется заменить кресла, медиа-куб под куполом и другие конструкции. "В целом регион готов к проведению мероприятий, но на сегодняшний день есть ряд моментов, которые нам необходимо скорректировать, доработать. Я думаю, что в плановом режиме все вопросы будут решены, ничего не вызывает опасений", - отметил Зяблицев.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, турнир примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово. В Екатеринбург приедут сборные Италии, Канады, Турции и Китая.