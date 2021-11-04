Российский боксер Бижамов вышел в финал чемпионата мира

БЕЛГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Джамбулат Бижамов, выступающий в весовой категории до 75 кг, вышел в финал чемпионата мира. Соревнования проходят в Белграде.

В полуфинале Бижамов победил представителя Таиланда Вирапона Йонгйохо. В финальном поединке, который пройдет 5 ноября, россиянин встретится с кубинцем Йоэнлисом Эрнандесом Мартинесом, который ранее в четверг победил итальянца Сальваторе Кавальяро.

Бижамову 20 лет, на чемпионате мира он был выбран капитаном российской сборной. Боксер является победителем первенства мира среди юниоров, двукратным чемпионом России. Бижамов является уроженцем Махачкалы и тренируется под руководством Рашидбека Ахмедова.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.