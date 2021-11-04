Обладатель Кубка Стэнли Габорик объявил о завершении карьеры

ТАСС, 4 ноября. Словацкий хоккеист Мариан Габорик объявил о завершении карьеры игрока. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

В апреле 2018 года хоккеисту провели операцию по удалению грыжи, после чего он больше не выходил на лед.

"Официально - это все. Для меня большая честь и привилегия играть в лучшей хоккейной лиге мира с 18 лет, это был невероятный путь. Хочу поблагодарить свою семью, агента, товарищей по команде и тренеров", - говорится в сообщении.