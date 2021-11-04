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НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Габорик объявил о завершении карьеры

В 2018 году хоккеист перенес операцию
Мариан Габорик AP Photo/Kelvin Kuo
Описание
Мариан Габорик
© AP Photo/Kelvin Kuo

ТАСС, 4 ноября. Словацкий хоккеист Мариан Габорик объявил о завершении карьеры игрока. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

В апреле 2018 года хоккеисту провели операцию по удалению грыжи, после чего он больше не выходил на лед.

"Официально - это все. Для меня большая честь и привилегия играть в лучшей хоккейной лиге мира с 18 лет, это был невероятный путь. Хочу поблагодарить свою семью, агента, товарищей по команде и тренеров", - говорится в сообщении.

Габорику 39 лет, он был выбран под общим третьим номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2000 года командой "Миннесота". В НХЛ он выступал за "Миннесоту", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Коламбус", "Лос-Анджелес", с которым выиграл Кубок Стэнли, и "Оттаву". На счету Габорика 1 035 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, где он набрал 815 очков (407 шайб + 408 результативных передач). В составе сборной Европы он занял второе место на Кубке мира.

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