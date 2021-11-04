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Зимние олимпийские виды спорта

Федерация сноуборда России направила запрос в США по поводу получения виз для сборной

В США в январе пройдут этапы Кубка мира по трем дисциплинам

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Федерация сноуборда России направила в США запрос по поводу получения виз для российских спортсменов для участия в этапах Кубка мира и ожидает на него ответ. Об этом ТАСС сообщил глава федерации Денис Тихомиров.

С 8 ноября в США въезд разрешен только тем, кто полностью прошел вакцинацию, и отдельным категориям невакцинированных. Российские вакцины от коронавируса не входят в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Возникли проблемы [с визами], которые мы пытаемся сейчас решить. Возможно ли рассчитывать на помощь принимающей стороны? Мы направили запрос в США, ждем на него ответ", - сказал Тихомиров.

В США пройдут этапы Кубка мира по хафпайпу, слоупстайлу и биг-эйру в декабре и январе.

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