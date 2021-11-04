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Летние олимпийские виды спорта

Врач гандбольного клуба "Астраханочка" спас жизнь пассажиру в самолете

Владимир Плеханов рассказал, что помог мужчине прийти в сознание

ТАСС, 4 ноября. Врач гандбольного клуба "Астраханочка" Владимир Плеханов спас жизнь одному из пассажиров авиарейса Самара - Москва. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Команда летела в Москву после выездного матча чемпионата России против "Лады" (24:26) из Тольятти.

"Это лишь часть моей работы. Мы возвращались из Тольятти в Москву, вылет у нас был в 6 утра, а примерно в 6:30 по радиосвязи объявили, что срочно требуется врач в сектор бизнес-класса. Я только сел чай пить и сразу все бросил, чуть ли не босиком туда побежал оказывать помощь. Человек был без сознания, без давления, у него отсутствовал пульс", - сказал Плеханов.

"Я начал принимать меры неотложной медицинской помощи, пытался установить с ним контакт. Померил давление, положил его в кресле как смог, взял ноги, согнул и прижал их к туловищу, тем самым централизовал кровоток, чтобы кровь пошла не в ноги, а к головному мозгу. После этого он стал приходить в сознание, у него появились пульс и речь. Это простые меры, которые применяют реаниматологи, и мы обязаны уметь их делать", - добавил врач.

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Летние олимпийские виды спорта
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