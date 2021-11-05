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Баскетбольные еврокубки

Баскетбольный клуб УНИКС уступил АСВЕЛу в матче Евролиги

Казанская команда проиграла со счетом 82:85

ТАСС, 5 ноября. Казанский баскетбольный клуб УНИКС уступил французскому АСВЕЛу со счетом 82:85 в матче восьмого тура Евролиги. Встреча прошла во Франции.

Самым результативным игроком встречи стал форвард УНИКСа Марио Хезоня, набравший 27 очков. У французской команды 25 очков набрал разыгрывающий Крис Джонс.

УНИКС с тремя победами и пятью поражениями расположился на 15-м месте в турнирной таблице. АСВЕЛ благодаря шестой победе в восьми матчах поднялся на третью строчку. Следующий матч в Евролиге казанский клуб проведет в гостях против греческого "Панатинаикоса" 11 ноября, АСВЕЛ в тот же день сыграет в гостях с сербской "Црвеной Звездой".

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