"Будё-Глимт" с Хайкиным в воротах сыграл вничью с "Ромой" в матче Лиги конференций

ТАСС, 5 ноября. Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" в гостях сыграл вничью с итальянской "Ромой" со счетом 2:2 в матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций.
В составе "Будё-Глимт" забитыми мячами отметились Ола Сольбаккен (45+1 минута) и Эрик Ботхейм (65). У "Ромы" отличились Стефан Эль-Шаарави (54) и Рожер Ибаньес (84).
Ворота норвежской команды защищал российский голкипер Никита Хайкин. Он вызван в сборную России для подготовки к заключительным матчам отборочного турнира на чемпионат мира с командами Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). В матче третьего тура между этими командами в Норвегии "Будё-Глимт" разгромил соперника со счетом 6:1.
В другом матче группы С украинская "Заря" обыграла болгарский ЦСКА со счетом 2:0. В турнирной таблице "Будё-Глимт" занимает первое место, набрав восемь очков. Далее идут "Рома" (7), "Заря" (6) и ЦСКА (1). В следующем туре "Будё-Глимт" примет ЦСКА, а "Рома" - "Зарю". Обе встречи пройдут 25 ноября.
Результаты других матчей игрового дня:
- ПАОК (Греция) - "Копенгаген" (Дания) - 1:2;
- "Ренн" (Франция) - "Мура" (Словения) - 1:0;
- "Славия" (Чехия) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 1:0;
- "Тоттенхэм" (Англия) - "Витесс (Нидерланды) - 3:2;
- "Унион" (Германия) - "Фейенорд" (Нидерланды) - 1:2;
- "Флора" (Эстония) - "Анортосис" (Кипр) - 2:2;
- "Кайрат" (Казахстан) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2;
- АЗ (Нидерланды) - ЧФР (Румыния) - 2:0;
- "Гент" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия) - 1:1;
- ЛАСК (Австрия) - "Алашкерт" (Армения) - 2:0;
- "Линкольн" (Гибралтар) - "Слован" (Словакия) - 1:4;
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - ХИК (Финляндия) - 3:0;
- "Омония" (Кипр) - "Базель" (Швейцария) - 1:1;
- "Раннерс" (Дания) - "Яблонец" (Чехия) - 2:2.