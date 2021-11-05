"Будё-Глимт" с Хайкиным в воротах сыграл вничью с "Ромой" в матче Лиги конференций

ТАСС, 5 ноября. Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" в гостях сыграл вничью с итальянской "Ромой" со счетом 2:2 в матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций.

В составе "Будё-Глимт" забитыми мячами отметились Ола Сольбаккен (45+1 минута) и Эрик Ботхейм (65). У "Ромы" отличились Стефан Эль-Шаарави (54) и Рожер Ибаньес (84).

Ворота норвежской команды защищал российский голкипер Никита Хайкин. Он вызван в сборную России для подготовки к заключительным матчам отборочного турнира на чемпионат мира с командами Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). В матче третьего тура между этими командами в Норвегии "Будё-Глимт" разгромил соперника со счетом 6:1.

В другом матче группы С украинская "Заря" обыграла болгарский ЦСКА со счетом 2:0. В турнирной таблице "Будё-Глимт" занимает первое место, набрав восемь очков. Далее идут "Рома" (7), "Заря" (6) и ЦСКА (1). В следующем туре "Будё-Глимт" примет ЦСКА, а "Рома" - "Зарю". Обе встречи пройдут 25 ноября.

Результаты других матчей игрового дня: