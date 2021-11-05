На острове Русский в Приморье оборудуют лыжную трассу

ТАСС, 5 ноября. Строительство лыжной трассы на острове Русский в Приморском крае завершится к началу зимы, на территории расширят помещения для проката инвентаря, оборудуют кафе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

"В районе школы №5 на острове Русский до конца ноября закончат строительство 4,5-километровой лыжной трассы. Место, где походит трасса, уже положительно оценено лыжниками. В прошлом году здесь отдохнули тысячи приморцев всех возрастов. К этой зиме ее протяженность с 3,8 км увеличена до 4,5 км, появится и лыжный детский круг протяженностью 750 м", - говорится в сообщении.

По информации главы Владивостока Константина Шестакова, к началу зимнего сезона трассу выровняли специализированной техникой, на территории монтируется освещение, решается вопрос с автономным водоснабжением. "Расширили помещение проката с несколькими входами, появится и кафе", - цитирует пресс-служба слова Шестакова.

Строительные работы на объекте завершат к 30 ноября, после специалисты приступят к оснежению трассы. Для ее обслуживания будет приобрели ратрак.