Гол и две передачи Овечкина не помогли "Вашингтону" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

Овечкин забросил 740-ю шайбу в НХЛ, он занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги, его опережают только Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Капитан "Вашингтона" отличился в девяти играх текущего сезона из десяти, всего в активе россиянина 18 очков (10 голов + восемь передач). Его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отличиться. В 1 207 матчах Овечкин набрал 1 338 очков (740+598), он вошел в тридцатку лучших бомбардиров в истории НХЛ, первое место занимает Гретцки (2 857; 894+1963), вторым идет Ягр (1 921; 766+1155), третьим - Марк Мессье (1 887; 694+1193). Из действующих игроков НХЛ Овечкина обходит только нападающий "Флориды" Джо Торнтон (1 530; 426+1104).

В составе "Вашингтона" отличились Даниэль Спронг (21-я минута), Александр Овечкин (39), Том Уилсон (40), Коннор Макмайкл (47), забивший первый гол в НХЛ. У "Флориды" шайбы забросили Александр Барков (4, 36), Аарон Экблад (12), Брендон Монтор (28), Ээту Луостаринен (62).

Вратарь столичной команды Илья Самсонов должен был играть в стартовом составе, но перед началом встречи покинул скамейку "Вашингтона" и отправился в раздевалку. Матч в воротах гостей начал Витек Ванечек, но через две минуты после старта игры Самсонов вернулся и сменил его. Россиянин пропустил три гола после 18 бросков, после третьей шайбы во второй половине второго периода он был заменен на Ванечека. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский сыграл в первом периоде, отразив 13 бросков из 13, но перед началом второго игрового отрезка его сменил Спенсер Найт. Позднее пресс-служба команды сообщила, что у россиянина травма верхней части тела.

"Вашингтон" занимает третье место в таблице столичного дивизиона, набрав 14 очков. Следующий матч команда проведет 7 ноября дома против "Филадельфии". "Флорида" лидирует в Атлантическом дивизионе (19 очков), 6 ноября она сыграет на своей площадке с "Каролиной".

В других матчах игрового дня "Бостон" обыграл "Детройт" (5:1), "Нью-Йорк Айлендерс" победил "Монреаль" (6:2), вратарь команды Илья Сорокин отразил 36 очков. "Оттава" уступила "Вегасу" (1:5), в составе проигравших голевой передачей отметился Артем Зуб, у победителей один результативный пас на счету Евгения Дадонова. "Тампа" в овертайме проиграла "Торонто" (1:2), голкипер команды Андрей Василевский сделал 32 сейва. "Филадельфия" уступила "Питтсбургу" (2:3, в овертайме), защитник проигравших Иван Проворов сделал одну голевую передачу.