Гол Гурьянова и передача Радулова помогли "Далласу" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3, у проигравших заброшенной шайбой и результативным пасом отметился Никита Задоров

ТАСС, 5 ноября. "Даллас" в овертайме обыграл "Калгари" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей отличились Денис Гурьянов (15-я минута), Блейк Комо (40), Тайлер Сегин (42), Джейми Бенн (63). У "Калгари" шайбы забросили Милан Лучич (36), Мэттью Ткачук (39), Никита Задоров (57).

Okay, yeah, that pass from Miro was hot fire flames



: @BallySportsSW pic.twitter.com/PrWphLzdD0 — Dallas Stars (@DallasStars) November 5, 2021

Гурьянов забросил вторую шайбу в текущем сезоне, его одноклубник Александр Радулов отметился результативной передачей, российский нападающий набрал пять очков (гол + четыре передачи) в десяти матчах. Голкипер команды Антон Худобин отразил 30 бросков и одержал вторую победу в текущем сезоне. Задоров также отдал голевую передачу, совершив первые результативные действия в нынешнем регулярном чемпионате.

You love to see it. pic.twitter.com/NfNoqglLbO — Calgary Flames (@NHLFlames) November 5, 2021