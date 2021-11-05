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НХЛ

Гол Гурьянова и передача Радулова помогли "Далласу" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3, у проигравших заброшенной шайбой и результативным пасом отметился Никита Задоров
Денис Гурьянов AP Photo/Paul Vernon
Описание
Денис Гурьянов
© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 5 ноября. "Даллас" в овертайме обыграл "Калгари" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Денис Гурьянов (15-я минута), Блейк Комо (40), Тайлер Сегин (42), Джейми Бенн (63). У "Калгари" шайбы забросили Милан Лучич (36), Мэттью Ткачук (39), Никита Задоров (57).

Гурьянов забросил вторую шайбу в текущем сезоне, его одноклубник Александр Радулов отметился результативной передачей, российский нападающий набрал пять очков (гол + четыре передачи) в десяти матчах. Голкипер команды Антон Худобин отразил 30 бросков и одержал вторую победу в текущем сезоне. Задоров также отдал голевую передачу, совершив первые результативные действия в нынешнем регулярном чемпионате.

"Даллас" прервал серию из четырех поражений, команда занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 10 очков в 10 матчах. Следующую встречу клуб проведет 8 ноября в гостях против "Ванкувера". "Калгари" находится на второй строчке Тихоокеанского дивизиона с 15 очками в 10 играх. Следующую встречу команда проведет 7 ноября дома против "Нью-Йорк Рейнджерс".

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