Четыре россиянина набрали очки в матче НХЛ "Сан-Хосе" - "Сент-Луис"

ТАСС, 5 ноября. "Сент-Луис" со счетом 5:3 победил "Сан-Хосе" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Набранными очками отметились четыре российских игрока.

В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Брендон Саад (11-я и 29-я минуты), российский нападающий Павел Бучневич (25), которому ассистировали его соотечественники Иван Барбашев и Клим Костин, Джеймс Нил (32), Роберт Томас (60, в пустые ворота). У "Сан-Хосе" голами отметились Брент Бернс (8), результативный пас на счету россиянина Александра Барабанова, Логан Кутюр (18), Ник Меркли (25).

Бучневич забросил вторую шайбу в текущем сезоне, также на его счету одна голевая передача за семь игр. Барабанов сделал четвертый результативный пас в пяти матчах, на счету Барбашева семь очков (три гола + четыре передачи) за девять встреч, Костин набрал четыре очка (2+2) в восьми играх. Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко не набрал очков, прервав свою семиматчевую результативную серию. 20-летний защитник "Сан-Хосе" Артемий Князев провел свою дебютную игру в НХЛ.

"Сент-Луис" занимает первое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 15 очков в девяти матчах. "Сан-Хосе" идет третьим в Тихоокеанском дивизионе (12 очков). В следующем матче "Сент-Луис" в гостях сыграет с "Анахаймом" 8 ноября, "Сан-Хосе" днем ранее дома встретится с "Нью-Джерси".