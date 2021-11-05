Жамнов ожидает, что Овечкин будет в оптимальной форме на Олимпиаде в Пекине

В ночь на пятницу Овечкин забросил 740-ю шайбу в НХЛ, он занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги, его опережают только Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Капитан "Вашингтона" отличился в девяти играх текущего сезона из десяти, всего в активе россиянина 18 очков (10 голов + восемь передач).

"Самое главное, Саша сам прекрасно понимает, что этот год олимпийский, и к Играм он хочет подойти подготовленным как можно лучше. Он профессионал, все мы прекрасно знаем его отношение ко всему, и я думаю, он будет готов к Олимпиаде на 100%, - сказал Жамнов. - Наша задача же - донести до ребят нашу специфику, кухню, то, что мы от них хотим на этих Играх. Турнир скоротечный, и многое будет зависеть от самоотдачи каждого и всего коллектива, чтобы каждый был на одной волне".

Жамнов находится в Северной Америке, где встречается с кандидатами в команду, выступающими в НХЛ. 8 октября стало известно, что играющие в НХЛ Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский (оба - "Тампа") стали первыми хоккеистами, вошедшими в заявку сборной России на Олимпийские игры в Пекине В среду в интервью каналу "Матч ТВ" главный тренер уже отмечал, что все понимают, кто будет капитаном сборной России.

"Мы больше говорили с ним [Овчекиным] по тактическим делам, а не о капитанстве. Сашка прекрасно понимает, что он один из ветеранов сборной и многое будет зависеть от него. Но на нашей встрече мы больше разговаривали о тактических схемах, о том, что мы хотим видеть", - подчеркнул Жамнов.