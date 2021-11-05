"Авангард" расторг контракт с хоккеистом Паре

ТАСС, 5 ноября. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" расторг соглашение с канадским нападающим Франсисом Паре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Причины расторжения соглашения не сообщаются. В текущем сезоне канадец провел за команду 16 матчей, в которых набрал четыре очка (два гола + две передачи).

Паре 34 года, в омскую команду он перешел в мае из минского "Динамо", подписав контракт сроком на один год. В КХЛ он выступает с 2013 года, за это время он играл за магнитогорский "Металлург", с которым стал обладателем Кубка Гагарина в 2014 году, челябинский "Трактор", братиславский "Слован", загребский "Медвешчак" и екатеринбургский "Автомобилист". Всего в КХЛ Паре провел 411 матчей, в которых набрал 191 очко (91+100). На чемпионате мира 2021 года хоккеист выступал за сборную Белоруссии.

"Авангард" поле 24 игр располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 27 очками в активе. В пятницу омская команда на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым", встреча начнется в 14:30 мск.