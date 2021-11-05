Японская фигуристка Кихира пропустит домашний этап серии Гран-при

ТАСС, 5 ноября. Японка Рика Кихира не примет участия в этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Токио из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конькобежного спорта Японии.

Фигуристка пропустит этап из-за затянувшегося восстановления после травмы правой лодыжки. Ранее из-за аналогичного повреждения с этапа Гран-при в Токио снялся двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.

Кихире 19 лет, она является обладательницей двух золотых медалей Турнира четырех континентов (2019, 2020) и победительницей финала Гран-при в сезоне-2018/19.

Этап серии Гран-при в Токио пройдет с 12 по 14 ноября.