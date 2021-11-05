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Летние олимпийские виды спорта

Перенесенный матч женской гандбольной Лиги чемпионов ЦСКА - "Мец" состоится 17 ноября

Встреча первого тура должна была пройти 12 сентября во Франции

ТАСС, 5 ноября. Перенесенная встреча первого тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и "Мецем" пройдет 17 ноября во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Игра должна была пройти 12 сентября во Франции. "Мец" вовремя не обратился в соответствующие инстанции, чтобы отменить десятидневный карантин для московской команды, в связи с этим разрешение на въезд было получено поздно, и ЦСКА не сумел вовремя забронировать рейс.

После пяти игр российские гандболистки располагаются на пятой строчке турнирной таблицы группы B, набрав шесть очков. "Мец" с восемью очками в активе занимает второе место.

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