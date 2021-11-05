Сборная России повела в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг по теннису с американками

ТАСС, 5 ноября. Россиянка Людмила Самсонова обыграла американку Слоан Стивенс в первой игре полуфинального матча в рамках женского теннисного турнира "Кубок Билли Джин Кинг". Соревнования проходят в Чехии.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:3 в пользу Самсоновой. Матчи командного турнира состоят из двух одиночных встреч и одной парной. Позднее в пятницу Анастасия Павлюченкова сыграет с Даниэль Коллинз. В парной игре Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевеге.

Сборная России вышла в полуфинал, победив команды Канады и Франции и заняв первое место в группе А.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходит на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимали участие 12 команд, распределенных по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал, финал состоится 6 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.