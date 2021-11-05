Гендиректор словацкого хоккейного клуба "Братислава" найден мертвым

ТАСС, 5 ноября. Генеральный директор словацкого хоккейного клуба "Братислава" Душан Пашек - младший скончался в возрасте 36 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По информации словацкого портала Sportnet, Пашек-младший покончил жизнь самоубийством. Сообщается, что гендиректор "Братиславы" пропал без вести в четверг, его тело было найдено в микрорайоне словацкой столицы - Колибе.

"Это огромная потеря для словацкого спорта и для всех, кто знал Душана, - сказал президент "Братиславы" Иво Журкович. - Впереди у него была вся жизнь и большие планы помочь словацкому хоккею, он был моим лучшим другом, и его смерть глубоко меня поразила. Я хочу выразить искренние соболезнования его ближайшим родственникам".

Во время игровой карьеры Пашек-млаший стал трехкратным чемпионом Словакии в составах "Слована" и "Кошице". В феврале 2016 года нападающий решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Он является сыном серебряного призера Олимпиады 1984 года в составе сборной Чехословакии Душана Пашека. В 1998 году Пашек-старший скончался в возрасте 37 лет, официальной версией его смерти является самоубийство.

30 октября в конце первого периода игры с "Дорнбирном" 24-летний хоккеист "Братиславы" Борис Садецкий упал на лед без сознания, после чего незамедлительно был отправлен в больницу, где скончался 3 ноября от сердечной недостаточности. Садецкий выступал в Континентальной хоккейной лиге за братиславский "Слован" с 2016 по 2018 год. На его счету 52 матча в КХЛ, в которых он набрал 5 (2 шайбы + 3 передачи) очков.