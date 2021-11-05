Данченко: синхронистка Ромашина может стать идеальным президентом МОК

ТАСС, 5 ноября. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина обладает рядом качеств, которые позволили бы ей стать идеальным президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Такое мнение в интервью газете "Спорт-Экспресс" высказала старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко.

"На мой взгляд, из Ромашиной получился бы идеальный президент МОК. А что? Умная, волевая, честная, порядочная, о спорте знает все, прекрасно говорит по-английски. Считаю, Света как никто достойна этой должности", - сказала Данченко.

Ромашиной 32 года, она становилась победительницей Олимпийских игр в Пекине, Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио. На Олимпиаде в Токио Ромашина завоевала две золотые медали, что позволило ей стать самой титулованной синхронисткой мира. На ее счету также 21 победа на чемпионатах мира и 13 титулов чемпионки Европы.