Международная ассоциация бокса отстранила четверых официальных лиц от чемпионата мира

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) отстранила четверых официальных лиц от чемпионата мира из-за подозрений в манипуляциях. Об этом журналистам заявил Ричард Макларен, проводящий расследование деятельности AIBA в прошлые годы.

Судейство поединков на чемпионате мира по боксу будет проверено после завершения турнира

"Мы проводили исследования в двух фазах. По результатам первой фазы двое человек не смогли приехать в Белград, по результатам второй фазы еще два человека были отстранены от участия в чемпионате как официальные лица", - сказал Макларен.

"Мы изучаем ситуацию, когда могли быть факты коррупции или неправильные решения. Мы составили очень подробную анкету, и при ответах на наши наши вопросы мы находим риски", - добавил он.

Также Макларен рассказал, как проводились данные исследования. "Мы используем искусственный интеллект, мы изучаем когнитивные функции в устных ответах. Мы проверим реакцию на вопросы и риски в будущем. Это не детектор лжи", - отметил он.

Чемпионат мира по боксу проходит в Сербии и завершится 6 ноября.