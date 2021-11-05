{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по боксу

Международная ассоциация бокса отстранила четверых официальных лиц от чемпионата мира

Турнир завершится 6 ноября

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) отстранила четверых официальных лиц от чемпионата мира из-за подозрений в манипуляциях. Об этом журналистам заявил Ричард Макларен, проводящий расследование деятельности AIBA в прошлые годы.

На эту тему
Судейство поединков на чемпионате мира по боксу будет проверено после завершения турнира
Судейство поединков на чемпионате мира по боксу будет проверено после завершения турнира

"Мы проводили исследования в двух фазах. По результатам первой фазы двое человек не смогли приехать в Белград, по результатам второй фазы еще два человека были отстранены от участия в чемпионате как официальные лица", - сказал Макларен.

"Мы изучаем ситуацию, когда могли быть факты коррупции или неправильные решения. Мы составили очень подробную анкету, и при ответах на наши наши вопросы мы находим риски", - добавил он.

Также Макларен рассказал, как проводились данные исследования. "Мы используем искусственный интеллект, мы изучаем когнитивные функции в устных ответах. Мы проверим реакцию на вопросы и риски в будущем. Это не детектор лжи", - отметил он.

Чемпионат мира по боксу проходит в Сербии и завершится 6 ноября.

Теги
Чемпионат мира по боксу
Фигурное катание
Фигуристка Хромых идет второй после короткой программы на этапе Гран-при в Турине
Первое место занимает Луна Хендрикс из Бельгии
Фигуристка Хромых идет второй после короткой программы на этапе Гран-при в Турине
Читать полностью