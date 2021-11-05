Макларен: борьба с манипуляциями в судействе может стать будущим для других видов спорта

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Расследования фактов манипуляций в судействе могут быть распространены на другие виды спорта. Об этом журналистам заявил Ричард Макларен, расследующий факты коррупции в Международной ассоциации бокса (AIBA).

"Это технология с большим потенциалом. Надеемся, что эта технология может стать будущим для многих других видов спорта", - сказал Макларен.

В мае 2019 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил AIBA статуса признания, так как организация не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики. Макларен возглавил независимую комиссию по расследованию фактов манипуляций в судействе соревнований под эгидой AIBA.