СМИ: футболист Влашич пропустил матч с "Генком" из-за потери сознания на тренировке

ТАСС, 5 ноября. Хорватский полузащитник английского футбольного клуба "Вест Хэм" Никола Влашич пропустил матч Лиги Европы с бельгийским "Генком" из-за потери сознания на тренировке в среду. Об этом сообщает хорватская газета Jutarnji list.

В четверг "Вест Хэм" на выезде сыграл вничью с бельгийским "Генком" в игре четвертого тура группового этапа Лиги Европы (2:2). По информации источника, футболист хотел принять участие в матче, однако врачи запретили ему выходить на поле. В ближайшие дни доктора оценят, будет ли необходим хорвату перерыв в связи с сотрясением мозга.

Агент футболиста Тончи Мартич заявил, что Влашич сможет сыграть против сборной России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. "С Николой все хорошо сейчас. Он будет готов к играм сборной Хорватии", - сказал Мартич, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

Влашичу 24 года, минувшим летом он перешел из московского ЦСКА в "Вест Хэм". В нынешнем сезоне он провел за английскую команду девять матчей. В сентябрьской игре отбора на чемпионат мира 2022 года Влашич забил гол в ворота сборной Словении (3:0).

Матч между командами России и Хорватии состоится 14 ноября. Встреча пройдет в городе Сплит.