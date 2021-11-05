"Уфа-Арена" будет дооснащена для проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году

УФА, 5 ноября. /ТАСС/. Ледовому дворцу "Уфа-Арена" требуется небольшое дооснащение для проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета турнира Роман Станиславов, слова которого приводит пресс-служба правительства Башкирии.

В пятницу Международная федерация волейбола (FIVB) и представители оргкомитета турнира проинспектировали "Уфа-Арену".

"Мы провели инспекцию ледового дворца спорта "Уфа-Арена", объект практически готов к турниру, требуется небольшое дооснащение, - заявил Станиславов. - У арены есть опыт проведения матчей Лиги Наций, по уровню организации и требований матчи чемпионата мира идентичны. Учитывая это и высокий уровень подготовки региональных властей к организации мероприятия, не остается сомнений, что все пройдет на самом высоком уровне и каждый болельщик получит невероятное удовольствие от этого праздника".

В Уфе состоятся матчи сборных команд Франции, Германии, Словении и Камеруна. Инспекция будущих площадок чемпионата проводится в гибридном формате - очно и онлайн. "Наша команда инспектирует спортивные объекты и отели, которые были предложены для проведения турнира и размещения команд. После инспекционного визита мы предоставим оргкомитету наши отчеты, которые помогут городам скорректировать свои планы по подготовке, чтобы провести мероприятие международного уровня, - мы очень тесно работаем с оргкомитетом для обеспечения организации мероприятия на самом высоком уровне", - заявил технический директор FIVB Стивен Таттон.

Комплекс "Уфа-Арена" был построен в 2007 году и включает в себя две ледовые площадки на 8 070 и 640 зрителей.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.