Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

ТАСС, 5 ноября. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили американок Шелби Роджерс и Коко Вандевеге в решающей встрече полуфинального матча Кубка Билли Джин Кинг. Турнир проходит в Чехии.

Встреча завершилась с счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянок. Изначально на парный матч вместо Самсоновой была заявлена Дарья Касаткина, а у американок вместо Роджерс - Кэролайн Доулхайд, однако тренерские штабы команд произвели замены.

Ранее в пятницу Самсонова переиграла в двух партиях Слоан Стивенс, а Анастасия Павлюченкова в трех сетах уступила Даниэль Коллинз. Таким образом, российская команда одержала победу со счетом 2-1 и вышла в финал турнира.