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Кубок Билли Джин Кинг

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в решающей игре полуфинала обыграли Шелби Роджерс и Коко Вандевеге из США
Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова AP Photo/Petr David Josek
Описание
Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова
© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 5 ноября. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили американок Шелби Роджерс и Коко Вандевеге в решающей встрече полуфинального матча Кубка Билли Джин Кинг. Турнир проходит в Чехии.

Встреча завершилась с счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянок. Изначально на парный матч вместо Самсоновой была заявлена Дарья Касаткина, а у американок вместо Роджерс - Кэролайн Доулхайд, однако тренерские штабы команд произвели замены.

Ранее в пятницу Самсонова переиграла в двух партиях Слоан Стивенс, а Анастасия Павлюченкова в трех сетах уступила Даниэль Коллинз. Таким образом, российская команда одержала победу со счетом 2-1 и вышла в финал турнира.

В решающем матче сборная России встретится с победителем противостояния между командами Австралии и Швейцарии.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходит на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимали участие 12 команд, распределенных по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал, финал состоится 6 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще пять раз россиянки играли в финале турнира (1999, 2001, 2011, 2013, 2015).

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