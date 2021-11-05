Кудашов: "Динамо" планирует подписать полноценный контракт с хоккеистом Беловым

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" планирует заключить полноценное соглашение с чемпионом мира по хоккею Антоном Беловым. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

28 октября "Динамо" подписало просмотровый контракт с 35-летним защитником. Хоккеист может провести три игры, после чего может быть принято решение о заключении с ним полноценного соглашения. Белов уже принял участие во встречах с минским "Динамо" (7:3) и хабаровским "Амуром" (0:1).

"Подпишем ли полноценный контракт? Думаю, что да. У нас сегодня еще травмы были, скамейка сейчас очень короткая, мы уже которую игру еле набираем состав. Надеюсь, в паузу [на Евротур] несколько человек начнут возвращаться, и мы стабилизируем состав и пойдут результаты", - сказал Кудашов.

Белов является чемпионом мира 2014 года, также в его активе одна серебряная (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств. На клубном уровне он выступал за московский ЦСКА, омский "Авангард", петербургский СКА, вместе с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина (2015, 2017). В Национальной хоккейной лиге в составе "Эдмонтона" он провел 57 матчей и набрал 7 очков (1 гол + 6 результативных передач).

В следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) бело-голубые 7 ноября в гостях сыграют с "Авангардом".