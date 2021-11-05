Тренер: руководство "Витязя" с пониманием относится к турнирному положению команды

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 ноября. /ТАСС/. Руководство подольского хоккейного клуба "Витязь" с пониманием относится к ситуации с положением команды в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам заявил главный тренер "Витязя" Юрий Бабенко.

В пятницу "Витязь" дома по буллитам уступил московскому ЦСКА со счетом 5:6. "Витязь" идет на предпоследнем, 11-м месте в таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 26 встречах.

"Если мы посмотрим на полную картину [после двух месяцев регулярного чемпионата], то мы увидим неудовлетворительные результаты, которые мы показали. Просто ужасно провели октябрь. Мы много говорим, работаем над нюансами, но, к сожалению, не удается нам пока прийти к какому-то общему знаменателю и показывать все 60 минут ту игру, которую мы показывали, например, в Челябинске ("Витязь" в прошлом матче обыграл на выезде "Трактор" со счетом 4:2 - прим. ТАСС)", - сказал Бабенко.

"Понимание [со стороны руководства] есть, оно чувствуется, а про доверие лучше у них спросить. Мы руки не опускаем, будем продолжать работать. У нас в составе много молодых ребят, которые показали достойный результат. Сейчас нас ждет пауза, во время которой уделим больше внимания игре в обороне", - добавил специалист.

В следующем матче "Витязь" 7 ноября примет "Адмирал" из Владивостока.