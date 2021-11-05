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Летние олимпийские виды спорта

Титов: весомых аргументов в пользу смены главы Международной федерации гимнастики нет

Выборы президента организации пройдут 6 ноября
Первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Существенных аргументов в пользу того, чтобы нынешний президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ уступил свой пост по итогам выборов на конгрессе, нет. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент FIG, президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Выборы президента FIG в рамках конгресса организации пройдут в субботу. На этот пост претендуют Ватанабэ, который был избран в октябре 2016 года, и азербайджанец Фарид Гаибов.

"Безусловно, мы будем голосовать за Ватанабэ. Я не вижу аргумента, по которому мы должны менять президента. Он отработал один из двух сроков, отработал успешно. Мы с ним работаем в хорошей связке, я не вижу необходимости осуществлять какие-либо замены", - сказал Титов.

На конгрессе также пройдут выборы вице-президентов FIG, одним из кандидатов является Титов.

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