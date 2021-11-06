Трипл-дабл Хардена помог "Бруклину" обыграть "Детройт" в матче НБА

ТАСС, 6 ноября. "Бруклин" со счетом 96:90 обыграл "Детройт" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бруклина" Кевин Дюрант, набравший 29 очков и сделавший 10 подборов. Его одноклубник Джеймс Харден оформил трипл-дабл (13 очков + 10 подборов + 10 передач). У "Детройта" 17 очков набрал первый номер драфта 2021 года Кейд Каннингем, форвард хозяев Келли Олиник сделал дабл-дабл (14 очков + 10 подборов).

"Бруклин" одержал шесть побед в девяти матчах и занимает пятое место в таблице Восточной конференции, "Детройт" с одной выигранной встречей из девяти идет на последней, 15-й строчке. Следующий матч "Бруклин" проведет 7 ноября в гостях против "Торонто", "Детройт" 11 ноября сыграет на выезде с "Хьюстоном".