Пас Панарина и 33 сейва Георгиева не помогли "Рейнджерс" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

В составе "Рейнджерс" отличились Филип Хитил (2-я минута), Кевин Руни (23), Крис Крайдер (25), Мика Зибанежад (27, 48). У "Эдмонтона" шайбы забросили Зак Хайман (19), Ессе Пульюярви (35, 44), Тайсон Барри (42), Коннор Макдэвид (58), Леон Драйзайтль (64).

ТАСС, 6 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме со счетом 5:6 уступил "Эдмонтону" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В эпизоде с голом Зибанежада результативной передачей отметился российский форвард Артемий Панарин, отличившийся в четвертой игре подряд. На его счету 11 очков (два гола + девять передач) в 11 матчах.

Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 33 броска. Он провел третью игру в текущем сезоне и потерпел второе поражение.

"Рейнджерс" занимают второе место в таблице Столичного дивизиона, набрав 15 очков в 11 матчах, "Эдмонтон" идет первым в Тихоокеанском дивизионе (18 очков). Следующую игру клуб из Нью-Йорка проведет 7 ноября в гостях против "Калгари". "Эдмонтон" 10 ноября сыграет на выезде с "Детройтом".