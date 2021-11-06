Хави пообещал достичь с "Барселоной" тех позиций, которые она заслуживает

ТАСС, 6 ноября. Испанский тренер Хави, который возглавил футбольный клуб "Барселона", пообещал упорно работать с командой и бороться за высокие позиции, которые она заслуживает. Обращение к болельщикам клуба Хави опубликовал в Instagram .

Хави в субботу был назначен на пост главного тренера "Барселоны". Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Ожидается, что Хави приедет в Барселону в эти выходные, а 8 ноября клуб проведет специальную пресс-конференцию с участием испанца.

"Я возвращаюсь домой, в клуб всей своей жизни. У меня нет слов, чтобы описать чувства, которые я испытываю, получив возможность вновь защищать честь эмблемы, запечатленной в моем сердце. Смогу снова почувствовать гул "Камп Ноу" и услышать возгласы великолепных болельщиков", - написал Хави.

"Я возвращаюсь в "Барселону" в трудный период, но принимаю вызов с большим энтузиазмом. Я буду работать и бороться вместе с вами, чтобы достичь тех позиций, которые мы заслуживаем. Спасибо клубу за оказанное доверие, а также хочу выразить благодарность всем болельщикам, которые верят в то, что я должен занять эту должность, история продолжается", - добавил специалист.

Хави 41 год, с 2019 года он тренировал катарский "Аль-Садд", в прошедшем сезоне команда под руководством испанца стала чемпионом Катара, не проиграв ни одного матча, и обладателем кубка страны. Также клуб выиграл Кубок Катара 2020 года и Кубок эмира Катара (2020). Хави является воспитанником "Барселоны", в основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов. В составе сборной Испании он становился двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира, а также серебряным призером Олимпийских игр. С 2015 по 2019 год Хави выступал за "Аль-Садд", в мае 2019-го он завершил игровую карьеру.

"Барселона" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 16 очков в 11 матчах. Следующий матч "Барселона" проведет 6 ноября, в 13-м туре чемпионата Испании клуб сыграет на выезде против "Сельты".