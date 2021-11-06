Фигурист Алиев заявил, что результат этапа Гран-при в Турине оставил неприятный осадок

ТУРИН /Италия/, 6 ноября. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев недоволен своим выступлением на этапе Гран-при в Турине, после соревнований у него остался неприятный осадок. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления.

"В произвольной программе было спокойнее, чем в короткой, но общий неприятный осадок, коробящий меня внутри, от турнира остался. Но я не останавливаюсь, не собираюсь этого делать", - сказал Алиев.

На вопрос, каковы причины произошедшего, Алиев ответил: "Причины есть, но ярко, публично о них говорить не хочется. Признаю, что я потерпел сегодня поражение, и скажу, что не думал, что столкнусь с такой ситуацией, как сейчас. Не могу назвать ее криминальной, но это выбивает меня из колеи, и мне обидно, что коллектив, который со мной работает, видит меня такого. Но я мужчина, я должен идти вперед".

По итогам короткой и произвольной программ на турнире в Италии Алиев набрал 217,67 балла.