Кирпичникова считает, что показала свой лучший результат на 400 м на чемпионате Европы

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Пловчиха Анастасия Кирпичникова считает, что показала свой лучший результат на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Казани. Об этом она заявила после победного финального заплыва.

"Все прошло хорошо, немного устала, много дистанций. <...> Но, в принципе, это мой лучший результат, я думаю. Завтра уже улетаю во Францию и послезавтра [продолжу] тренироваться", - сказала журналистам Кирпичникова.

Спортсменка также отметила, что перед заплывом морально подготовилась к тому, что ей будет сложно.

Кирпичниковой 21 год, на ее счету две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов Европы. Ранее в Казани она завоевала золото на дистанциях 800 и 1 500 метров вольным стилем.

Сборная России возглавляет медальный зачет чемпионата Европы, завоевав 11 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. Далее идут сборные Нидерландов (7-5-5) и Италии (6-17-10). Соревнования завершатся 7 ноября.