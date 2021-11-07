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Летние олимпийские виды спорта

Сальников прокомментировал ошибку в эстафете, из-за которой сборная России лишилась медали

Россияне были лишены серебряных медалей в смешанной эстафете 4х50 м из-за нарушения правила очередности

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников назвал человеческим фактором ошибку, из-за которой сборная России лишилась серебряной медали в эстафете на чемпионате Европы в Казани.

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Сборную России лишили серебра в смешанной эстафете на чемпионате Европы по плаванию
Сборную России лишили серебра в смешанной эстафете на чемпионате Европы по плаванию

Российская команда была лишена серебряной медали чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в смешанной эстафете 4x50 м вольным стилем из-за нарушения правила очередности.

"Это досадная оплошность, такие вещи случаются, к сожалению, от этого никто не застрахован. Человеческий фактор", - сказал Сальников журналистам.

Сборная России завоевала 24 награды и заняла первое место в общем медальном зачете чемпионата Европы по плаванию на короткой воде.

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Летние олимпийские виды спортаСальников, Владимир Валерьевич
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