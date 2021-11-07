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Футбол в Англии

"Ливерпуль" потерпел первое поражение в сезоне

Подопечные Юргена Клоппа проиграли "Вест Хэму" в матче чемпионата Англии со счетом 2:3
Мохаммед Салах ("Ливерпуль") AP Photo/Ian Walton
Описание
Мохаммед Салах ("Ливерпуль")
© AP Photo/Ian Walton

ТАСС, 7 ноября. "Ливерпуль" проиграл в гостях "Вест Хэму" со счетом 2:3 в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

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В составе победителей голы забили Пабло Форналс (67-я минута) и Курт Зума (74), еще один мяч в свои ворота срезал голкипер "Ливерпуля" Алиссон (4). В составе проигравшей команды отличились Трент Александр-Арнольд (41) и Дивок Ориги (83).

"Ливерпуль" потерпел первое поражение во всех турнирах этого сезона, всего команда на данный момент провела 17 матчей. Для "Вест Хэма" эта победа стала четвертой подряд в Английской премьер-лиге.

"Вест Хэм" опередил "Ливерпуль" в таблице чемпионата Англии и с 23 очками идет третьим. Подопечные Юргена Клоппа с 22 очками располагаются на четвертой строчке.

В следующем матче "Ливерпуль" 20 ноября примет "Арсенал", "Вест Хэм" в тот же день сыграет в гостях с "Вулверхэмптоном".

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Футбол в Англии
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